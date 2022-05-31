Казахстанец впервые занял призовое место в российском конкурсе "Нано-Опера"

Фото: Артём Чурсинов

Режиссер театра "Астана Опера" Еренбак Тойкенов занял почётное второе место в V Международном конкурсе молодых оперных режиссёров "Нано-Опера" в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Помимо второго места Еренбак Тойкенов получил два специальных приза от медиа-жюри, один из которых "За креативный подход к искусству оперной режиссуры". Также нашему соотечественнику достался приз зрительских симпатий.

Конкурс состоял из трёх туров: в первом участники работали над арией, во втором - над дуэтом, в третьем - над массовой сценой. Чтобы пройти отборочный тур, Еренбак Тойкенов предложил вниманию жюри оригинальное изложение оперного спектакля Джакомо Пуччини "Турандот". В первом туре, по результатам жеребьёвки, ему предстояло представить Каватину Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, во втором – Дуэт Хозе и Эскамильо из оперы "Кармен" Жоржа Бизе, в третьем – хор и секстет из шедевра выдающегося французского композитора. Конкурсанты не имели возможности подготовиться, им предстояло за 10 минут в режиме реального времени воплотить свои находки в жизнь.

Финальным аккордом конкурса стал завершающий гала-концерт, прошедший в зале "Стравинский". В программе были представлены самые яркие работы молодых режиссёров.





"Нано-Опера" - это конкурс для молодых режиссёров, чтобы они могли влететь в оперный театральный мир, оперное искусство. На сегодня это очень сложно - доверить молодым оперное искусство, потому что оперный театр – самое дорогое искусство. Поэтому спасибо организаторам за такие конкурсы, где молодые могут проявить себя. Это очень здорово. Из 200 работ были отобраны работы 10 режиссёров. И дальше по туру выбывали некоторые. И в итоге осталось шесть человек. У всех участников большой потенциал, они действующие режиссёры. Я надеюсь, вы про них ещё услышите. У них большое количество постановок в своих театрах", - сказал Еренбак Тойкенов во время пресс-подхода к журналистам в "Астана Опера".

Конкурс транслировался в прямом эфире телеканала "Россия-К". В состав жюри вошли: председатель – выдающийся режиссер современности Дмитрий Бертман, художественные руководители, директора и режиссёры ведущих международных оперных театров, известные театральные менеджеры и продюсеры. Кроме основного жюри в конкурсе работало медиа жюри - ведущие сотрудники популярных СМИ, которые присуждали собственные премии. Первое место досталось Марии Фомичевой (Россия, Москва), второе – Еренбаку Тойкенову, третье – Ирине Гаудасинской (Россия, Санкт-Петербург).





"Уникален конкурс тем, что члены жюри все очень маститые режиссёры, художественные руководители, народные артисты. Дмитрий Бертман, Александр Титель, Георгий Исаакян... Такие мэтры сидят там. Это своего рода большой тест, большой экзамен", - поделился Еренбак Тойкенов.



В ближайшее время он примет участие в финале фестиваля Digital Opera. Тойкенов, как и другие победители конкурса, получил приглашение от генерального директора, продюсера фестиваля Надежды Абрамовой.