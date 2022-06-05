Казахстанец успешно дебютировал на профи-ринге

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Боксер Абильхан Аманкул (1-0, 1 КО) выиграл свой первый бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz сообщает Sports.kz.

24-летний казахстанец выступил на вечере бокса в Миннеаполисе (США), где сразился с американцем Девонте Макдональдом (1-1, 1 КО).

Бой был рассчитан на четыре раунда, но Аманкул завершил его техническим нокаутом в третьем раунде.

Сайт Boxrec.com уже включил казахстанца в свой рейтинг: в среднем весе он занимает 902-е место.

В любителях Абильхан Аманкул был серебряным призером чемпионата мира (2017) и Летних Азиатских игр (2018) и бронзовым призером чемпионата Азии (2017). Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2016, 2018, 2020).