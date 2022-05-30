Казахстанец стал победителем конкурса "Лидеры России"

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В Москве назвали имена победителей суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России". Одним из них стал казахстанец Виталий Арестов, передаёт BaigeNews.kz.
Участниками суперфинала были 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Награды получили 106 управленцев.
"Победители этого конкурса получают наставников из числа опытных управленцев, а перед теми, кто хочет выбрать своим призванием государственную службу, открывается возможность попасть в очередной набор Высшей школы государственного управления – это кадровый резерв президента, из которого назначены и избраны гражданами уже 46 губернаторов", – отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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