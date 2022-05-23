Казахстан занял первое место в мировом рейтинге по дешевизне газа для населения

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Эксперты РИА Новости провели исследование по дешевизне газа населения в странах мира, составив по его результатам рейтинг. Первое место в нём занял Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения, третье – Беларусь. В пятёрку по дешевизне газа также вошли Турция и Венгрия. Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии — Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании. Подробнее расценки на газ и полную информацию по рейтингу можно посмотреть по ссылке.

Для оценки стоимости газа для населения эксперты проанализировали цены на газ в пересчёте на рубли. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

Аналитики также объяснили, что указанные ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения, исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьей, наличия газовых плит и прочего.