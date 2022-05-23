Казахстан вошёл в тройку лидеров на Всемирной гимназиаде школьников

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По итогам Всемирной гимназиады Казахстан вошёл в тройку лидеров. Казахстанские школьники завоевали 85 медалей: 32 золотые, 32 серебряные и 21 бронзовую. Об этом рассказал министр образования РК Асхат Аймагамбетов в своём Тelegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.
В турнирной таблице по количеству золотых медалей Казахстан расположился на третьем месте, серебряных – также на третьем месте, по количеству бронзовых – пятом месте.
Школьники заняли призовые места по таким видам спорта, как таеквондо, плавание, легкая атлетика, дзюдо, вольная борьба, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, стрельба из лука, бокс, греко-римская борьба, женская борьба и регби. При этом руководство казахстанской сборной подало апелляцию, чтобы ещё две золотые медали присудили участникам команды РК.
"Несмотря на то, что наши учащиеся впервые участвовали в гимназиаде, они сумели достойно представить страну и продемонстрировать высокий результат, соревнуясь с участниками (3,5 тысячи чел.) из почти 70 стран. Поздравляю наших школьников с победами и с высокими достижениями на мировом олимпе. Безусловно, призовые места – результат вашей подготовки, упорства, труда, дисциплины и стремлений. В аэропорту мы провожали вас с большими надеждами, и вы сумели их оправдать. Благодарю ваших педагогов, тренеров и родителей", - отметил Асхат Аймагамбетов.
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