Казахстан вошёл в тройку лидеров на Всемирной гимназиаде школьников

Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov

По итогам Всемирной гимназиады Казахстан вошёл в тройку лидеров. Казахстанские школьники завоевали 85 медалей: 32 золотые, 32 серебряные и 21 бронзовую. Об этом рассказал министр образования РК Асхат Аймагамбетов в своём Тelegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

В турнирной таблице по количеству золотых медалей Казахстан расположился на третьем месте, серебряных – также на третьем месте, по количеству бронзовых – пятом месте.

Школьники заняли призовые места по таким видам спорта, как таеквондо, плавание, легкая атлетика, дзюдо, вольная борьба, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, стрельба из лука, бокс, греко-римская борьба, женская борьба и регби. При этом руководство казахстанской сборной подало апелляцию, чтобы ещё две золотые медали присудили участникам команды РК.