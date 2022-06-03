Казахстан увеличит добычу нефти в июле

Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

Вице-министр энергетики Асет Магауов принял участие в министерском заседании стран-участниц соглашения ОПЕК+, где обсуждалось выполнение обязательств по Соглашению, передаёт BaigeNews.kz.



Встреча прошла в формате видеоконференции.



По итогам заседания принято решение о продолжении увеличения уровня добычи нефти странами ОПЕК+ на июль на 0,648 миллиона баррелей в сутки и продлении периода компенсации перепроизводства до декабря 2022 года.



Обязательства Казахстана на июль составят 1,68 миллиона баррелей в сутки.

