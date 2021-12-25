Казахстан собрался создать совместную торговую палату с талибами

Фото: tolonews.com

Афганистан и Казахстан в настоящее время работают над созданием совместной торговой палаты, которая поможет увеличить товарооборот между странами. Об этом в Кабуле во время совместной пресс-конференции с министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым заявил исполняющий обязанности министра торговли Афганистана Нуриддин Азизи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на афганский телеканал Tolo News

По словам Азизи, Казахстан остается одной из стран, с которой Афганистан поддерживает широкие торговые отношения. В свою очередь Султанов указал, что за 10 месяцев торговля между государствами упала на 27 процентов. Речь идет о периоде, когда к власти в республике пришло террористическое движение "Талибан" (запрещенная в Казахстане организация).

В качестве возможных путей для развития сотрудничества двух стран Азизи назвал создание воздушных коридоров и открытие филиалов казахстанских банков в Афганистане.