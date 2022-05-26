Казахстан ратифицировал соглашение об особом режиме поставок нефти в Армению

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Депутаты Сената РК приняли законопроект об особом режиме поставок казахстанской нефти в Армению, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан и Армения подписали договор о торгово-экономическом сотрудничестве в 2020 году, новый законопроект позволит развить эти отношения.

Соглашением предусматривается невзимание вывозных таможенных пошлин с товаров, поставляемых из Республики Казахстан в Республику Армения для внутреннего потребления в объемах, предусмотренных индикативными балансами. Документом устанавливается запрет поставки установленных товаров, не утвержденных Перечнем нефтепродуктов (утверждается межведомственным протоколом), из Казахстана в Армению, а также не предусмотренных индикативными балансами.

Также Армения не сможет вывозить предоставляемые товары в страны ЕАЭС и других стран, если факт подобного нарушения будет подтверждён, то казахстанская сторона оставляет за собой право запретить, приостановить или сократить беспошлинные поставки.

По выявленным фактам нарушений Армения должна будет выплатить компенсацию в долларах, эквивалентную объёму вывозных таможенных пошлин, в отношении вывезенных и реэкспортированных товаров. В случае невыплаты эта сумма будет признаваться государственным долгом перед Казахстаном.