Казахстан подтвердил курс на участие в евразийской интеграции — Аскар Нурша

Так советник директора Казахстанского института стратегических исследований Аскар Нурша прокомментировал выступление Касым-Жомарта Токаева на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает BaigeNews.kz.

"В связи с известными событиями, я имею в виду вооруженный конфликт (в Украине - прим.авт.), на фоне этого вооруженного конфликта появились разные прогнозы и предположения, информационные взбросы относительно позиции Казахстана. Одна часть ожидала от саммита существенного прогресса в развитии евразийской интеграции, а другая часть наблюдателей не ожидала ничего хорошего, напротив, предрекала выход отдельных членов и усиление внутренних противоречий. В целом саммит рассматривался экспертами, комментаторами сквозь призму вопроса: "сможет ли Евразийская интеграция пережить санкционное противостояние между Россией и коллективным Западом", — отмечает Нурша.

По его словам, выступление президента Казахстана прошло под лейтмотивом больших реальных проектов и конкретных результатов.

"В целом Казахстан подтвердил свой курс на участие в евразийской интеграции, но в то же время основной акцент с позиции Казахстана был сделан на экономический прагматизм. Казахстан остается приверженным к экономической интеграции и строит свою политику исходя, прежде всего, из защиты национальных интересов. При этом Казахстан призывает другие страны-участниц не политизировать процесс интеграции и призывает больше сосредоточиться на реальных, взаимовыгодных и совместных экономических проектах", — подчеркнул он.

Политолог выделил два ключевых акцента в выступлении Токаева.

"Первое, глава государства отметил необходимость сосредоточиться на вопросах развития бизнеса и на вопросах развития скоростных трансконтинентальных коридоров, что отвечает интересам Казахстана. И второе, на фоне западных санкций и ухода ряда крупных представителей западного капитала, западных компаний из России, президент Казахстана призвал сосредоточиться на релокации иностранного бизнеса на территории стран ЕАЭС. Многие комментируют слова президента и "выдергивают" те или иные тезисы, но я в целом считаю, что необходимо не разбивать речь президента на цитаты, а рассмотреть ее целиком. Только это дает ответ на самом деле, на то, что хотел сказать президент. Важен именно контекст на фоне чего выдвигаются эти инициативы. При внимательном рассмотрении на самом деле можно увидеть, что ничего революционного в речи Токаева нет, и Казахстан остается верен, привержен своему принципу – строительство Евразийской экономической интеграции", — заключил Аскар Нурша.