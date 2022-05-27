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Казахстан отказался от проведения чемпионата мира по хоккею | BaigeNews.kz 27 мая, 04:25
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Фото: swisshockeynews.ch

Казахстан отказался от проведения чемпионата мира по хоккею

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Swissshockeynews.

Причина такого решения не уточняется.

Единственным претендентом на проведение турнира осталась Швейцария.

Сообщается также, что чемпионат мира в 2023 году, который планировали провести в России, может состояться в Финляндии и Латвии.

Напомним, в июне 2020 года в Казахстанской федерации хоккея заявили о том, что намерены претендовать на проведение чемпионата мира 2026 года.

"Мы будем подавать заявку на проведение турнира 2026 года. У нас есть две 12-тысячные арены в Нур-Султане и Алматы, где проходят матчи Континентальной хоккейной лиги. Там мы планируем провести чемпионат мира", - говорил гендиректор федерации Глеб Каратаев.

По его словам, если победит заявка Швейцарии, то Казахстан подаст документы на проведение соревнований в 2027 году.

#спорт #хоккей #чемпионат мира
27 мая, 04:25
2845
Журналист

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