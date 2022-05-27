Казахстан отказался от проведения чемпионата мира по хоккею

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Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Swissshockeynews.
Причина такого решения не уточняется.
Единственным претендентом на проведение турнира осталась Швейцария.
"Мы будем подавать заявку на проведение турнира 2026 года. У нас есть две 12-тысячные арены в Нур-Султане и Алматы, где проходят матчи Континентальной хоккейной лиги. Там мы планируем провести чемпионат мира", - говорил гендиректор федерации Глеб Каратаев.
По его словам, если победит заявка Швейцарии, то Казахстан подаст документы на проведение соревнований в 2027 году.
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