Казахстан отказался от проведения чемпионата мира по хоккею

Фото: swisshockeynews.ch

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Swissshockeynews.

Причина такого решения не уточняется.



Единственным претендентом на проведение турнира осталась Швейцария.

Сообщается также, что чемпионат мира в 2023 году, который планировали провести в России, может состояться в Финляндии и Латвии.





