Казахстан обыграл Азербайджан в стартовом матче Лиги наций

Фото: Sports.kz

В первом матче Лиги наций сборная Казахстана в Нур-Султане сыграла с командой Азербайджана, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом: Казахстан: Шацкий, Каиров, Ахметов, Марочкин, Алип, Вороговский, Байтана, Тагыберген, Дарабаев, Астанов, Аймбетов; Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Мустафазаде, Гусейнов, Салахлы, Эдди, Махмудов, Медведев, Исаев, Дадашов, Эмрели.

Хозяева активно начали поединок, минуты до 20-й не особо давали сопернику выходить с его половины поля, однако затем ситуация развернулась и все было не только наоборот, но и очень опасно для казахстанцев, которых раз за разом спасал Игорь Шацкий.

Старт второй половины остался полностью за Казахстаном, игроки стали больше бить издали и один из таких выстрелов закончился голом Абата Аймбетова от перекладины, следом было еще одно взятие из офсайда, а после нападающий оформил дубль. После этого подопечные Магомеда Адиева смогли удержать счет — 2:0.