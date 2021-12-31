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Новые филиалы российских вузов откроются в Казахстане | BaigeNews.kz 31 декабря, 12:24
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Фото: МОН РК

Новые филиалы российских вузов откроются в Казахстане

Министерство образования и науки РК по поручению Главы государства проводит работу по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов на территории Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Так, 24 декабря состоялся телефонный разговор министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписания нового межправительственного соглашения о сотрудничестве.

В рамках достигнутых договоренностей 28 декабря в Москву направили казахстанскую делегацию во главе с вице-министром образования и науки Куанышем Ергалиевым. В составе делегации были также ректоры ряда национальных вузов страны. Ергалиев рассказал, что во время рабочего визита делегация провела ряд встреч с российскими коллегами. Встретились с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

"Посетили эти вузы и провели переговоры по вопросам сотрудничества и открытия филиалов российских университетов у нас в стране. Также договорились о тесном сотрудничестве в рамках имеющихся соглашений и совместных программ. Кроме того, отдельным направлением будет активизация работы в рамках программы "Болашак" в части направления наших стипендиатов программы как на обучение, так и на стажировку в ведущие российские вузы", – отметил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.


#высшее образование #МОН РК #международное сотрудничество
31 декабря, 12:24
2725
Журналист

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