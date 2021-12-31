Новые филиалы российских вузов откроются в Казахстане

Фото: МОН РК

Министерство образования и науки РК по поручению Главы государства проводит работу по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов на территории Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Так, 24 декабря состоялся телефонный разговор министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписания нового межправительственного соглашения о сотрудничестве.

В рамках достигнутых договоренностей 28 декабря в Москву направили казахстанскую делегацию во главе с вице-министром образования и науки Куанышем Ергалиевым. В составе делегации были также ректоры ряда национальных вузов страны. Ергалиев рассказал, что во время рабочего визита делегация провела ряд встреч с российскими коллегами. Встретились с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.