Казахстан и Кыргызстан продолжат модернизацию погранпунктов

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Модернизацию пограничных пунктов продолжат Казахстан и Кыргызстан. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ во время официального визита в Бишкек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана указал на то, что индустриальный торгово-логистический комплекс "Алатау", строительство которого уже началось, откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. По словам Главы государства, имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.
"Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании Kazexport. Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении были предпринят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт "Қордай", обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача — снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе", — сказал президент Казахстана.
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