Казахстан и Кыргызстан продолжат модернизацию погранпунктов

Модернизацию пограничных пунктов продолжат Казахстан и Кыргызстан. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ во время официального визита в Бишкек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана указал на то, что индустриальный торгово-логистический комплекс "Алатау", строительство которого уже началось, откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. По словам Главы государства, имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.