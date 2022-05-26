Казахстан был и останется сторонником развития евразийской интеграции на деловой основе - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в онлайн-формате, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
Выступление Касым-Жомарта Токаева было посвящено перспективам наращивания взаимной торговли на пространстве ЕАЭС и совершенствованию деятельности Евразийской экономической комиссии.
Глава государства подчеркнул, что Евразийский экономический союз создавался с целью создать надлежащие условия для развития свободной торговли между государствами – участниками интеграционного объединения.
"Евразийский экономический союз показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях, как это происходит сейчас. Нельзя удивляться тому, что порой в Союзе, как и в Европейском союзе и других экономических организациях, которые существуют на земном шаре, возникают те или иные вопросы. Каждое государство видит свои национальные интересы по-своему. Каждое государство настаивает, чтобы вопросы решались именно так, как они считают нужным. Это нормальное состояние каждой международной организации, особенно тех, которые занимаются вопросами торговли", – сказал президент Казахстана.
Токаев отметил достаточно успешную, по его мнению, деятельность Евразийской экономической комиссии.
"К настоящему времени 80% барьеров были устранены в результате консультаций, которые мы проводим в рамках ЕЭК. Надеемся, что эта трудная работа будет продолжаться. Интеграция – это очень трудоемкий процесс нахождения компромиссов между государствами-членами. Казахстан выступает за то, чтобы ЕЭК работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат, не переливала из пустого в порожнее, или, как говорят, не раскатывала турусы на колесах. Нужно очень по-деловому подходить к тем или иным вопросам, потому что наши народы хотят, чтобы эти вопросы так решались именно сейчас. Так они видят перспективу решения проблем", – заявил глава государства.
"Что касается Казахстана, мы были, являемся и будем сторонниками развития евразийской интеграции на деловой основе, на прагматической основе и, конечно же, будем работать со всеми государствами-участниками нашего союза", - отметил Токаев.