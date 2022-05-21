Каток "Медеу" впервые будет работать летом в Алматы

Фото: instagram/@medeu_info

Впервые в истории стадиона "Медеу" летом на нём будет работать каток. Об этом сообщили в дирекции спортивных сооружений Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В управляющей компании заявили, что распространяемая в соцсетях информация о проведении на "Медеу" международного музыкального фестиваля "Жара" с участием звезд российской эстрады не соответствует действительности.

"ДСС не заключало договоров на проведение данного фестиваля и не давало организаторам разрешения на использование бренда "Медеу" в рекламных и информационных коммуникациях. Более того, в указанные сроки на "Медеу" будет развернута работа Летнего центра. Это уникальный проект, в рамках которого впервые в истории стадиона будет организована работа летнего катка, а также роликодрома и скейтпарка. Дополнит Летний центр масштабный арт-проект, посвященный 50-летию "Медеу", - сообщили в дирекции.