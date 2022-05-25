Касым-Жомарт Токаев принял гендиректора Binance

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял основателя и генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

В ходе встречи обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане.

По завершении встречи в присутствии президента был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компанией Binance.