Касым-Жомарт Токаев посетил открытие филиала КазНУ в Бишкеке

Программа официального визита главы государства в Кыргызстан завершилась участием Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Бишкеке, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал главам государств учебные аудитории, рассказал об образовательной и научной деятельности учебного заведения, в том числе о планах по выделению грантов для кыргызских студентов.

В ходе посещения президенты побеседовали с профессорско-преподавательским составом вуза и выпускниками КазНУ из Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в книге почетных гостей.

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