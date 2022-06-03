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Карин ознакомил французских сенаторов с содержанием поправок в Конституцию | BaigeNews.kz 3 июня, 18:19
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Карин ознакомил французских сенаторов с содержанием поправок в Конституцию

Государственный секретарь РК Ерлан Карин встретился с делегацией Сената Франции во главе с председателем парламентской группы дружбы "Франция – Центральная Азия" Эрвэ Морэ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

В ходе беседы стороны дали положительную оценку текущему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, в том числе на межпарламентском уровне.

Ерлан Карин подробно ознакомил французских сенаторов с содержанием и значением масштабных конституционных новелл, вынесенных на республиканский референдум 5 июня.

Глава французской делегации Морэ назвал впечатляющей масштабную программу политической модернизации, осуществляемую в Казахстане.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.



#референдум
3 июня, 18:19
753
Журналист

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