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Карантинные меры ужесточают в Нур-Султане из-за омикрон-штамма | BaigeNews.kz вчера, 18:01
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Фото: Иллюстративное: inform.kz.

Карантинные меры ужесточают в Нур-Султане из-за омикрон-штамма

В столице выявлена циркуляция омикрон-штамма.

Карантинные меры ужесточают в Нур-Султане, об этом рассказала главный государственный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передает BaigeNews.kz.

Она напомнила, что в столице выявлена циркуляция омикрон-штамма COVID-19.

"Распространение более контагиозного штамма "омикрон" на территории города потребовало ужесточения ограничительных и карантинных мер", - сказала она.

С сегодняшнего дня в соответствии с подписанным мною постановлением дня помимо ограничений в соответствии с постановлением главного санврача Казахстана по "красной" зоне в столице запрещено:

- проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок в объектах участвующих в проекте Ashyq до 30 человек;

- независимо от участия в проекте Ashyq запрещается деятельность концертных залов филармоний, театров, цирков, кинотеатров;

- проведение коллективных мероприятий, жума намаз, религиозные обряды и другое на объектах и на территории религиозных объединений: мечетей, церквей, синагог, соборов и другое;

- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

- деятельность ночных клубов, караоке, обслуживание барных стоек на объектах общепита;

- сократить на объектах общепита количество посетителей - за одним столиком до 4 человек;

- перевести на онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых детских центров развития, центров для коррекции для детей и взрослых;

- перевести на дистанционную форму работы не менее 80 процентов административного персонала госорганов и организаций, нацкомпаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19;

- перевести обучение школьников (на дистанционную форму - прим.ред) работы до 31 января 2022 года;

- перевести обучение студентов сузов и вузов всех курсов (на дистанционную форму работы - прим.ред.) до 6 февраля 2022 года;

увеличить количество общественного транспорта по имеющимся маршрутам заполняемости салонов по числу посадочных мест", - сказала она.

UPD: на сайте столичного акимата уже вышел текст постановления.
#карантин #коронавирус #омикрон-штамм
вчера, 18:01
2073
Айгерим Билялова Журналист

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