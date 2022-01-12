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Карантин ужесточат в Алматы в ближайшие дни | BaigeNews.kz вчера, 12:22
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Карантин ужесточат в Алматы в ближайшие дни

В Алматы в ближайшие дни ужесточат карантин, передает BaigeNews.kz.

Как сообщил и.о. главного государственного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов, в мегаполисе с начала Нового года ежедневно увеличивается заболеваемость с учётом циркуляции штамма омикрон. Алматы перешёл в "красную зону".

"Ужесточение ограничительных мер в Алматы будет принято в течение пяти дней, возможно и ранее. Конечно, это дополнительная нагрузка на предпринимателей и горожан на фоне последних событий в Алматы. Но, коронавирус
никуда не ушёл, активно поражает непривитое население", - сказал Байгабулов.

Более подробно о дате ввода планируемых карантинных ограничений будет сообщено дополнительно.

#коронавирус #карантин #Алматы
вчера, 12:22
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Журналист

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