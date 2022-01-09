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Карагандинцы 86 раз нарушили режим ЧП | BaigeNews.kz 9 января, 13:54
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Карагандинцы 86 раз нарушили режим ЧП

Жители Карагандинской области 86 раз нарушили режим ЧП, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Полицейские изъяли три охотничьих ружья и один пневматический пистолет. Также при попытке пересечь блокпост был задержан гражданин Узбекистана, у которого истёк срок регистрации в нашей стране. В области создан оперативный штаб комендатуры. В населенных пунктах на выездах и въездах организованы контрольно-пропускные пункты.

Напомним, за нарушение режима ЧП грозит штраф в размере 30 тысяч тенге либо административный арест до 10 суток.

"В отделы полиции было доставлено 128 лиц, выявлено 86 нарушений по статье 476 Административного кодекса "Нарушение режима ЧП". Для обеспечения правопорядка в области все сотрудники правопорядка, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны переведены на усиленный режим несения службы", - рассказал комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
#режим ЧП
9 января, 13:54
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Юлия Тен Журналист

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