Как живет Караганда во время ЧП

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Власти Карагандинской области рапортуют, что ситуация в регионе стабильна. Для обеспечения правопорядка в области все сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии и Минобороны переведены на усиленный режим несения службы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Промышленность Карагандинской области работает стабильно - проблем на предприятиях нет.

"На сегодняшний день все промышленные предприятия региона работают в штатном режиме. Проводится ежедневный мониторинг их деятельности. В целом по области не наблюдается проблем по перевозке и доставке сырья, готовой продукции, а также рабочего персонала. Запланированные показатели объёма промышленной продукции будут обеспечены", – информировал руководитель управления промышленности Мурат Кыдырганбеков.

В работе ЖКХ и энергоисточников также нет внештатных ситуаций, сообщают специалисты.

Однако административные и стратегические объекты по-прежнему находятся под усиленной охраной. На фото здание областного акимата, вокруг которого выставлена круглосуточное наблюдение. Сотрудники также проводят обход ближайших дворов.





В населенных пунктах области на выездах и въездах организовано восемь блокпостов. За период объявления режима ЧП сотрудниками полиции выявлено 447 нарушений по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП", к 31 из них применен административный арест.

Сотрудниками полиции изъято 17 запрещенных предметов, из них девять гладкоствольных ружей и выявлено шесть фактов хранения наркотических средств.

Департамент полиции Карагандинской области благодарит жителей, которые с пониманием относятся к работе правоохранителей, и просит граждан соблюдать все требования режима ЧП, напоминает о комендантском часе, который длится с 23:00 до 7:00 утра.

















Из-за пристального осмотра при въезде и выезде из областного центра собираются гигантские пробки, особенно в часы пик, потому что большая часть жителей ближайших населенных пунктов приезжает на работу в Караганду. Сегодня, в первый рабочий день, с Жезказганского направления собралась многокилометровая вереница. Очевидно, что большая часть водителей и пассажиров не успела к назначенному времени.







А вот банкоматы уже не собирают огромные очереди, дефицита наличных тоже не наблюдается. В областном центре даже открыты некоторые филиалы банков, пока не все, но определенные операции там все же проводят.









Проезд в автобусах можно оплатить наличными кондуктору по тарифу. Работа электронной оплаты картами ONAY! будет возобновлена после восстановления устойчивой интернет-связи.









Система электронного обилечивания в Караганде должна была стартовать с начала года.





Фото и текст: Бакыт Серикова