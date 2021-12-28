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Канье Уэст купил дом рядом с Ким Кардашьян | BaigeNews.kz 28 декабря, 06:09
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Фото: riafan.ru

Канье Уэст купил дом рядом с Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст приобрёл небольшой особняк рядом с поместьем бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Dirt.

Новый дом артиста расположен через улицу от некогда общей резиденции пары в городе Хидден-Хилс.

Рэпер выкупил ранчо у неизвестной семьи, которая владела участком с 1955 года, за 4,5 миллиона долларов. На территории находится внешне непримечательный одноэтажный дом площадью 335 квадратных метров с четырьмя спальнями с устаревшим ремонтом в стиле 1980-х годов и тремя ванными комнатами. Просторная кухня оборудована относительно новой мебелью и техникой — в помещении есть остров для готовки, посудомоечная машина и духовка.

По словам курировавших сделку риелторов, рэпер очень хотел заполучить недвижимость и заплатил владельцам ранчо на 421 тысячу долларов больше запрашиваемой цены.

Поскольку Уэст неоднократно заявлял о желании воссоединиться с Кардашьян, есть вероятность, что покупкой дома он хочет повысить шансы на возобновление их семейной жизни. Кроме того, рэпер мог приобрести особняк, чтобы таким образом ему было легче участвовать в воспитании четверых детей от светской львицы после развода.
#шоу-бизнес #Америка
28 декабря, 06:09
5146
Журналист

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