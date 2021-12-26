Канатоходец упал с высоты в цирке Тюмени

Фото: кадр из видео

Канатоходец в Тюменском цирке упал с высоты во время представления, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что во время представления артист цирка вместе с коллегой на плечах пытается пройти по канату на высоте, но не может удержать равновесие и падает. По непонятной причине страховки у него не было. Другого артиста от падения уберег страховочный пояс. "Сегодня во время выступления у нас упал канатоходец. Он, предварительно, получил травму левой ноги", − сообщили в приемной цирка.

Собеседник агентства также добавил, что состояние пострадавшего удовлетворительное, он находится на рентгене в больнице.