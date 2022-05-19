Каким классом летают казахстанские чиновники, рассказал глава Минфина

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"У каждого эти расходы по-разному, поэтому здесь нет определенной константы, поскольку всё зависит от того, сколько человек работает в этом государственном органе, и насколько их функционал связан с командировочным процессом. Что касается перелётов, здесь необходимо разделить на несколько опций. Если это перелёты, связанные с работой, непосредственно командировочным процессом, то по закону позволительно не всем госслужащим перелеты самолётом, а политическим, точно знаю, позволительно. Но возмещается только эконом-класс", — сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах пленарного заседания Сената.Он уточнил, что по частным поездкам нет ограничений. Также Жамаубаев прокомментировал перелёты литерными рейсами (частные авиарейсы, предназначенные для перевозки пассажиров в индивидуальном порядке — прим. ред.).
"Что касается литерных самолётов, этим пресс-бортом позволено летать не всем. Там тоже определенные условия прописаны. Сейчас точные опции не могу сказать, что это тоже опять-таки в связи с необходимостью служебных поездок, и то с разрешения премьер-министра, руководства страны", — ответил Ерулан Жамаубаев.Также министр финансов отметил: есть поручение главы государства о том, что каждый министр должен выезжать в регионы, встречаться с населением.
"Мы пользуемся в основном эконом-классом. Но у меня поездки не часто бывают. Ездил в Туркестанскую область в начале года и в Алматинскую область летал эконом-классом. Сейчас сумму не помню, у нас бюджет формируется в соответствии с законодательством", - сказал глава Минфина РК.
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