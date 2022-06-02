Какие товары выгоднее купить сейчас, а не осенью

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Некоторые запчасти на автомобили, как и шубы, выгоднее покупать в июне. На что именно стоит обратить внимание, рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на радио Sputnik.

Эксперт отметил, что без зимней резины невозможно пользоваться автомобилем ни в России, ни в Казахстане в холодное время года, но водители вспоминают об этом только в середине осени и в итоге теряют деньги.

"Зимние шины для автомобилей 95 процентов покупателей приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Соответственно, те, кто покупают сезонный товар не в сезон, оказываются в выигрыше", — уверен Кадаков.

По словам эксперта, зимняя резина к началу осени будет дорожать. Поэтому те, кто отправится за зимней резиной сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет.

"Учитывая, что шины — это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Одновременно и цены приближаются к пику, поэтому покупать зимние шины лучше сейчас", — посоветовал Максим Кадаков.