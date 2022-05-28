Какие реформы ждут рынок ГСМ в Казахстане

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Министр энергетики Болат Акчулаков на встрече с жителями Кызылординской области рассказал, какие меры планируется предпринять для реформирования рынка горюче-смазочных материалов в стране, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, в первую очередь необходимо обеспечить прозрачность и транспарентность в сфере производства и распределения нефтепродуктов.

"Данную меру планируется реализовать путём исключения с рынка непродуктивных посредников, которые имеют высокую маржинальность, при этом не имеют нефтебазы на праве собственности и не участвуют в распределении ГСМ в отдалённые регионы и социально-значимые предприятия", — отметил Акчулаков.

Подготовлены соответствующие поправки в рамках законопроекта по реализации поручений главы государства.

Вторая мера — это создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей на базе "КазМунайГаз" в объёме 150 тысяч тонн и на базе АО "КТЖ" в объёме 50 тысяч тонн.

Третья мера — принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на шесть месяцев.

Глава Минэнерго также сообщил, что для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделены 400 тысяч тонн дизельного топлива по цене 212 000 тенге за тонну на нефтеперерабатывающих заводах (176 тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на 15-30 процентов в зависимости от региона.

"Вместе с тем в части реформирования рынка сельхозтоваропроизводителей прорабатываются такие меры, как создание базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ; внедрение электронно-информационной системы для распределения топлива, что позволит сельхозпроизводителям самостоятельно покупать нефтепродукты на нефтебазах или у ресурсодержателей", — информировал министр.