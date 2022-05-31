Какие приложения предпочитают казахстанские дети, рассказали аналитики

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Аналитики "Лаборатории Касперского" выяснили, какими приложениями чаще всего пользовались казахстанские дети в первом квартале 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Самым популярным приложением среди детей оказался YouTube. На его долю пришлась треть всего объёма времени, которое дети проводили в десяти самых востребованных приложениях. В тройку также вошли WhatsApp (18 процентов) и TikTok (17 процентов). Такая популярность мессенджеров и социальных сетей среди казахстанских детей требует разговора с ними о цифровой безопасности.

"С наступлением летних каникул и появлением свободного времени у школьников, родителей всё чаще беспокоят вопросы безопасного пребывания детей в сети. Поскольку в интернете, как и в жизни, можно столкнуться со злоумышленниками, стоит регулярно напоминать детям о том, что необходимо соблюдать осторожность и не публиковать информацию, которая может быть использована для мошенничества и травли. К счастью, полезные функции современных технологий помогают лучше понять интересы детей и минимизировать риски столкновения с травмирующими ситуациями. Однако, применяя технические возможности, не стоит забывать и о личных границах, так как ребёнок — это маленькая личность, — отметил коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии Валерий Зубанов.

Чтобы сделать пребывание детей в сети более защищённым, родителям рекомендуется:

— больше разговаривать с детьми об их цифровой жизни — о том, чем они занимаются в интернете и о мерах безопасности, которые им следует применять;

— учиться самим и учить своих детей внимательно читать соглашения о конфиденциальности, следить за настройками приватности;

— при необходимости установить приложение для родительского контроля, но прежде обсудить с ребёнком, что это за программа и почему родители приняли такое решение.