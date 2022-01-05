Какие поезда задерживаются в Казахстане

"По согласованию с МИИР РК, отменено отправление пассажирских поездов со станций Алматы 1, Алматы 2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующие через станции Макат и Жем. Также, ночью с 4 на 5 января текущего года, до пункта назначения не доставлены пассажиры 14 поездов. В данный момент составы временно размещены на узловых станциях. Пассажиры обеспечиваются питанием и водой", - рассказали в КТЖ.