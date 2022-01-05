Какие поезда задерживаются в Казахстане

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Возврат проездных документов (билетов) производится без удержания, с выплатой полной стоимости."По согласованию с МИИР РК, отменено отправление пассажирских поездов со станций Алматы 1, Алматы 2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующие через станции Макат и Жем. Также, ночью с 4 на 5 января текущего года, до пункта назначения не доставлены пассажиры 14 поездов. В данный момент составы временно размещены на узловых станциях. Пассажиры обеспечиваются питанием и водой", - рассказали в КТЖ.
"Кроме того, утром 5 января 2022 года приостановлено движение 46 грузовых поездов. Ситуация находится под контролем действующего оперативного штаба АО "НК "ҚТЖ". Движение поездов будет возобновлено после нормализации ситуации. АО "НК "ҚТЖ" рекомендует воздержаться от поездок и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам. Они направлены на обеспечение безопасности и сохранения здоровья и жизни пассажиров", - говорится в сообщении.
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