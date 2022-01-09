Какие авиарейсы возобновили в Казахстане

В авиакомпаниях "Эйр Астана" и FlyArystan проинформировали о возобновлении рейсов в Казахстане и за рубеж, передает корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
8 января 2022 года авиакомпаниями "Эйр Астана" и FlyArystan (время вылета и прилёта) были выполнены следующие рейсы:
"Эйр Астана":
- Нур-Султан - Дубай 20.00-22.50
- Дубай - Нур-Султан 24.00-06.35
- Нур-Султан - Москва 22.10-22.55
- Москва - Нур-Султан 00.00-06.25+1
- Нур-Султан - Франкфурт 15.00-16.20
- Франкфурт - Нур-Султан 19.45-06.20
- Нур-Султан - Атырау 15:30-17.05
- Атырау - Нур-Султан 18:00-21.10
FlyArystan:
- Нур-Султан - Кызылорда 12.50-13.35
- Кызылорда - Нур-Султан 15.05-17.30
- Нур-Султан - Шымкент 11.30-13.20
- Шымкент - Нур-Султан 14.50-16.35
- Нур-Султан - Кутаиси 13.30-15.15
- Кутаиси - Нур-Султан 16.15-21.40.
Время местное.
Авиакомпания "Эйр Астана" приступила к поэтапному восстановлению международных и внутренних рейсов благодаря частичному восстановлению доступа к сети Интернет и работе систем бронирования.
Для удобства пассажиров в ближайшее время по мере восстановления ситуации планируется возобновить работу call-центра авиакомпании "Эйр Астана".
Пассажирам выполняемых рейсов отправляются оповещения. Необходимо отметить, что пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.
Авиакомпания "Эйр Астана" произведет полный возврат стоимости билета на отмененные рейсы по месту приобретения после полного восстановления доступа к сети Интернет и стабилизации ситуации.
Вместе с тем 8 января 2022 года при содействии Посольства Республики Казахстан в Венгрии восстановлен рейс венгерской авиакомпании Wizz Air по маршруту Будапешт – Нур-Султан – Будапешт. Билеты на рейсы авиакомпании Wizz Air можно приобрести на сайте авиакомпании.