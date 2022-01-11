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Какие авиарейсы планируются 11 января в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации.
"В Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов в/из Москвы, Минска, Дубаи, Варшавы, Франкфурта, Ташкента, Пхукета, Новосибирска, Коломбо, Анталия, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются. Из/в городов Актау, Шымкент, Туркестан планируется выполнение восьми международных рейсов в Гоа, Стамбул, Махачкала, Грозный, из Алматы и Актобе отменено выполнение 20 рейсов в/из Стамбул, Дубаи, Мале, Ташкент, Москва, Самарканд, Коломбо, Шарджа, Баку, Нукус", - сообщили в ведомстве.
Итого по РК планируется выполнение 35 рейсов и отменено 20 рейсов. Международное авиасообщение Нур-Султана полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines.
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