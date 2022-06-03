Какая погода ожидает казахстанцев 3 июня

Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Северный антициклон сохранит 3 июня своё влияние на западные регионы страны, погода сохраняется без осадков. На остальной территории Казахстана под влиянием ложбины циклона ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в горных районах юго-востока – сильный дождь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По республике ожидаются, гроза, шквал, град, усиление ветра, на востоке ночью и утром – туман, в центре на поверхности почвы – заморозки.

На севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, шквал, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днём на юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются шквал, на востоке и в горных районах области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, на севере, западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра 15-20, порывы 25 м/c.

В Акмолинской области ночью на севере, днём на севере, юге, востоке области ожидаются град, днем на севере, востоке, юге области усиление ветра 15-20 м/с.

Днём в Костанайской области на западе, севере ожидаются град, днем на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В центре Кызылординской, днём в Павлодарской области на западе, востоке, в центре, в Восточно-Казахстанской области на севере-западе ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с, ночью и утром на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – туман.

Днём на севере Карагандинской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В центре Кызылординской области, по городу Семей Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.