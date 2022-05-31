Какая погода ожидает казахстанцев 31 мая

На западе и юге Казахстана 31 мая ожидается погода без осадков. На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, град, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В горных и предгорных районах Алматинской области ожиадется гроза, днем – град, шквал, усиление ветра на юге и в горных районах 17-22 м/с, на востоке области порывы 24-29 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на севере, западе 15-20 м/с, днём на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на севере 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шкал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на западе области 15-20, днём 15-20, порывы 25 м/с.

Днём на большей части Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, юге, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, усиление ветра днём в горных районах 15-20 м/с.

Днём в центре Кызылординской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Жарминском, Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется ожидается чрезвычайная пожарная опасность.