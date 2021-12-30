Какая погода ожидает казахстанцев 30 декабря

С прохождением атмосферных фронтов на западе, востоке и в центре Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью. На остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе, в центре области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На западе, в горных предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юго-западе области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается туман, днем в центре области – усиление ветра 18 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается туман, на юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Акмолинской, Северо-Казахстанской, на западе Мангистауской, на севере Костанайской областей ожидается туман.