Какая погода ожидает казахстанцев 2 июня

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Практически по всему Казахстану 2 июня ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха. Только на юге и востоке Казахтана под влиянием ложбины уходящего циклона сохранятся дожди с грозами, шквал, град, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По республике в целом ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльными бурями, в северных регионах ночью и утром – туман, на западе, северо-западе на поверхности почвы – заморозки.

На севере, западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днём – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, на юге, востоке, в горных районах усиление ветра – 15-20, днём порывы – 25 м/с.

Днём на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки – два градуса.

Днём на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На севере, востоке Северо-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской, днем на северо-востоке Карагандинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в Кызылординской области днём – с пыльной бурей.

Днём на севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на севере, западе - на поверхности почвы заморозки в два градуса.

На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на востоке – туман.

На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре усиление ветра до 15-20, днём порывы – 25 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, днём на северо-востоке, в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.