Какая погода ожидает казахстанцев 27 мая

Фото: Артём Чурсинов

Неустойчивый характер погоды сохранится 27 мая в Казахстане: пройдут дожди, в горных районах – сильные, ожидаются гроза, усиление ветра, возможно выпадение града. На юге страны – пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Туркестанской области – пыльная буря, на севере, западе и в горных районах – ветер 15-25 м/с, на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, град, шквал.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в центре области – пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 м/с, гроза, град, шквал.

В Костанайской области – ветер 15-20 м/с, на севере, востоке области – гроза.

На северо-востоке Мангистауской области ночью – гроза, днём ветер 15-20 м/с. На севере Атырауской области – гроза.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ветер 15-20 м/с.

Днём в горных районах Алматинской области, на востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, ветер 15-20 м/с.

Днём на юге, в центре Карагандинской области – гроза, на юге и востоке области – ветер 15-20 м/с.

Днём на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, утром и днём на северо-западе области ветер 15-20 м/с.

Днём в Алматинской, Павлодарской областях, на юго-востоке Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.