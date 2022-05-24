Какая погода ожидает казахстанцев 24 мая

Фото: Бауыржан Жуасбаев

На большей части Казахстана 24 мая пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер. Об этом рассказали в РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

Под влиянием отрога антициклона на востоке, северо-востоке, севере, юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. На востоке Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на западе, севере, днем на большей части - 15-20, порывы - 25 м/с.

Днём на северо-западе Актюбинской области ожидается гроза, в центре, на западе, юге усиление ветра - 15-20 м/с.

На севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере, западе, востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью и утром на юго-западе области туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области - 15-20 м/с.

Днём на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза, днём на западе, юго-востоке области усиление ветра - 15-20 м/с.

На юге, западе Восточно-Казахстанкой области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днём в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра - 15-20 м/с.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы - заморозки в два градуса.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, Павлодарской, Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.