Какая погода ожидает казахстанцев 23 мая

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В Казахстане 23 мая пройдут дожди, на западе, юго-востоке страны сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе республики с пыльной бурей. На северо-западе, севере, северо-востоке Казахстана на поверхности почвы ожидаются заморозки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ожидаются на северо-западе, северо-востоке гроза, град, шквал, днем на западе, северо-востоке области усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Атырауской области ожидаются ночью на большей части, днем на западе, севере, востоке области гроза, на юге, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются днем на большей части области пыльная буря, днем на севере области гроза, усиление ветра на большей части области 15-20, на севере, в центре области порывы 25 м/с.

В Актюбинской области ожидаются на западе, севере области гроза, град, на западе, севере, юге усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Костанайской области ожидаются на севере области гроза, град, шквал, на севере, юге области усиление ветра 15-20, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается на юге, западе, северо-востоке области гроза, днем шквал, град, на востоке области усиление ветра порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области ожидаются на севере, западе области гроза, ночью на севере, западе, востоке, днем на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Алматинской области ожидаются ночью на юге, востоке и в горных, предгорных районах, днем на юге и востоке области гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской области ожидается в горных районах гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, при грозе усиление ветра порывы 15-20 м/c.

На севере Павлодарской, на западе, севере Карагандинской, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, на севере Костанайской областей на поверхности почвы заморозки составят два градуса.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.