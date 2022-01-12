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Какая погода ожидает казахстанцев 12 января | BaigeNews.kz вчера, 08:33
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Фото: pixabay.com

Какая погода ожидает казахстанцев 12 января

Отрог антициклона сохранит свое влияние на большей части РК, поэтому 12 января ожидается погода без осадков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе и севере республики под влиянием фронтальных разделов пройдет снег, на юге – осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, на северо-западе – низовая метель.

На западе, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На западе, в центре Костанайской области ожидается низовая метель, на севере – туман.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, севере Алматинской области ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-25 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Акмолинской, на западе, в центре Мангистауской, на севере Северо-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается туман.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.


#прогноз погоды #Казгидромет
вчера, 08:33
896
Журналист

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