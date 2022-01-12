Какая погода ожидает казахстанцев 12 января

Фото: pixabay.com

Отрог антициклона сохранит свое влияние на большей части РК, поэтому 12 января ожидается погода без осадков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе и севере республики под влиянием фронтальных разделов пройдет снег, на юге – осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, на северо-западе – низовая метель.

На западе, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На западе, в центре Костанайской области ожидается низовая метель, на севере – туман.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, севере Алматинской области ожидаются туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-25 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Акмолинской, на западе, в центре Мангистауской, на севере Северо-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на севере, в центре Кызылординской областей ожидается туман.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.