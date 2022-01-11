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Какая погода ожидает казахстанцев 11 января | BaigeNews.kz 11 января, 08:22
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Какая погода ожидает казахстанцев 11 января

Большая часть РК 11 января будет находится под влиянием обширного антициклона, поэтому ожидается погода без осадков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе и востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.

На западе, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, в центре Мангистауской области – гололед, на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ночью на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере области – низовая метель.

На севере и в горных районах Жамбылской области – туман, гололед.

На юго-востоке Акмолинской, на западе Западно-Казахстанской, на востоке Костанайской, Карагандинской, в центре Кызылординской, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей ожидается туман.


#прогноз погоды #Казгидромет
11 января, 08:22
776
Журналист

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