Как выглядят сожженный Алматы, перевернутый Шымкент и нетронутый Нур-Султан — фоторепортаж

Фото: Александр Павский

Из 1091 разгромленного бизнес-объекта — только на алматинские "точки" приходится львиная доля пострадавшего бизнеса — 1027 объектов.

Больше всех пострадавший от антиконституционных действий террористов и мародерских погромов Алматы, подвергшийся также нападениям боевиков Шымкент, а также спокойный Нур-Султан — о том, какая сейчас ситуация в ключевых городах Казахстана повествует небольшой фоторепортаж BaigeNews.kz.

Фотообзор разрушений в Алматы

В крупнейшем мегаполисе страны были жестоко разграблены магазины и ломбарды, сожжена мародерами коммунальная техника. Алматы только-только приходит в себя после оглушительных по своей беспощадности и зверству массовых погромов. Если, по предварительным подсчетам, ущерб всему казахстанскому бизнесу составил 88,1 миллиарда тенге (это примерно 204 миллиона долларов), то большая часть этого совокупного ущерба — на 86,8 миллиарда тенге (201 миллион долларов) — причинена в Алматы. Добавим к этому, что из 1091 разгромленного бизнес-объекта — только на алматинские "точки" приходится львиная доля пострадавшего бизнеса — 1027 объектов.





Фото Александра Павского

По периметру Алматы выставили блокпосты.поручено нормализовать ситуацию с продовольственным обеспечением горожан и продовольственной безопасностью города, а также обеспечить логистические системы поставки продуктов.

Кроме того, сам аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил взять на особый контроль вопрос продовольственного обеспечения, особенно в магазинах у дома, и организовать бесперебойную работу городских аптек.

Напомним, с 7 января в Алматы, по поручению акима города, открыто два супермаркета сети Magnum. В ближайшее время планируют открыть ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек.

Фото Александра Павского

Фото Рейтер

Фото Рейтер

фото chinovnik_kz

Красивое историческое здание городского акимата практически полностью сгорело.

фото chinovnik_kz

Еще день назад на улицах Алматы можно было встретить такую картину с сожженными автобусами общественного транспорта. А ведь горожане так гордились тем, что многие автобусы у них уже экологически чистые, электрические.

фото chinovnik_kz

фото chinovnik_kz

фото chinovnik_kz



Фото Александра Павского

Жизнь в городе потихоньку восстанавливается. На въездах в пострадавший мегаполис установлены блокпосты с военными патрулями — всё как и положено в условиях чрезвычайного положения.

Фотообзор ситуации в Шымкенте

В Шымкенте тоже прошли волнения. В Шымкенте 5 января был создан специальный штаб под руководством акима города Мурата Айтенова. В результате своевременных решений и действий штаба, в состав которого вошли руководители всех правоохранительных органов, никакие стратегически важные объекты в мегаполисе террористы не смогли захватить. В последние два дня основной целью боевиков был захват городской администрации. Тем не менее, дворцу "Туркестан", выставочному центру "Көрме" и драматическому театру им. Ж. Шанина был нанесен различный ущерб.





Фото Максата Шагирбаева

Фото Максата Шагирбаева

Фото Максата Шагирбаева

Кроме того, участники массовых беспорядков разгромили и разграбили один из крупных торговых центров города "Метро", в том числе банкоматы, унесли с собой все спиртные и энергетические напитки, а затем устроили поджог.



Фото Максата Шагирбаева





Фото Максата Шагирбаева

Также боевиками были сожжены полицейские автомобили и общественный транспорт. В настоящее время ситуация в городе стабильная и под контролем.



Фото Максата Шагирбаева



Фото Максата Шагирбаева

Фотообзор ситуации в Нур-Султане

В столице Казахстана не наблюдалось особых протестных волнений. Поэтому на 8 января ситуация стабильная. Введенный с 5 января режим чрезвычайного положения и комендантский час жители и гости города соблюдают достаточно дисциплинированно. На улицах чисто, днем кипит обычная деловая жизнь, все государственные и коммерческие организации и учреждения, а также объекты торговли работают в штатном режиме.

Фото Артема Чурсинова

"С начала ЧП количество звонков на канал "102" увеличилось в два раза. За три дня поступило 9076 звонков. Жителей столицы интересовали вопросы справочного характера, въезд и выезд из города, режим работы ЦОНов, банков и торговых центров. Сотрудники полиции оказывали консультативную и психологическую помощь горожанам", — отмечают в пресс-службе МВД РК.

Фото Артема Чурсинова

По периметру города установлены блокпосты, ограничен въезд в столицу, а также выезд из него. Горожане могут проезжать через блокпосты только в дневное время. Сотрудниками проверяются документы граждан, также автомобили на наличие запрещенных веществ.

Фото Артема Чурсинова

В городе с 23:00 часов ночи до 7:00 часов утра введен «комендантский час», то есть в городе передвижение в пешем порядке также и транспортных средств запрещены. Разрешение на передвижение дано только задействованным в жизнедеятельности столицы.

Фото Артема Чурсинова

Фото Артема Чурсинова

Банкоматы уже работают бесперебойно — очередей на снятие наличных не наблюдается.

Фото Артема Чурсинова

Фото Артема Чурсинова

Фото Артема Чурсинова