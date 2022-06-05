Как ведётся расследование январских событий, рассказал Токаев

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о том, как ведётся расследование январских событий в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Следствие очень тщательно и детально проводится уполномоченными органами. Все материалы, которые сейчас доступны, публикуются Генеральной прокуратурой, никаких секретов от нашего общества не имеется. Всё делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне. Поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет, я думаю. Эта работа будет продолжаться. Действительно, масштаб разрушений, которые произвели бандиты, террористы, не может не ужасать, потому что 1600 служебных и коммерческих зданий были повреждены, сожжены около 1 000 единиц транспорта, 3 000 единиц оружия похитили. И, конечно же, много погибших, среди которых есть бандиты и террористы. Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя. Поэтому мы говорим о необходимости привлечения к ответственности всех без исключения людей, которые замешаны. Будь это участие, соучастие или подстрекательство и, тем более, организация", — объяснил президент на брифинге после того, как проголосовал на референдуме.

Он добавил, что январская операция против государства носила чётко спланированный характер, а её руководителями были хорошо подготовленные профессионалы. Что касается 20 тысяч террористов, то эту цифру, по словам главы государства, предоставили высшие руководители правоохранительных органов, а речь шла о всей стране.

"В 13 городах одновременно были предприняты бандитские вылазки против власти с целью нарушения общественного порядка. Сейчас возбудили 5,5 тысячи уголовных дел, 500 уголовных дел направили в суд. Я хотел бы обратить внимание, что лишь 23 человека привлекли к реальным срокам. Это говорит о том, что мы очень тщательно подходим к расследованию. Мы уверены, что повторения трагического января в нашей стране не будет и залог этому — сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также пообещал, что списком погибших в январской трагедии поделятся с общественностью. В него вошли как представители террористической стороны, так и те, кто не имел отношения к "этим организованным вылазкам против нашего государства".

"В связи с этим хочу сказать: мы соболезнуем и сожалеем. Все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, будут привлечены к ответственности", — заключил глава государства.