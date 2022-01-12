Как усилят карантин в Казахстане из-за омикрон-штамма, озвучила МВК

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, сообщает BaigeNews.kz.

В работе совещания приняли участие представители госорганов и руководители регионов. На повестке дня стояли вопросы по ухудшению эпидемиологической ситуации и циркуляции штамма "омикрон".

С докладом выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что эпидситуация ухудшается. Только за последние сутки выявлено более четырех тысяч человек с положительным ПЦР-тестом. Уже четыре региона вернулись в "красную" зону.

Межведомственной комиссией для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер, в частности:

· Продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам имеющим "зеленый" статус;

· С 13 января с учетом циркуляции штамма "омикрон" вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с "зеленым" статусом;

· С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.

Также предложено усилить ограничительные меры в городах "красной" зоны Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области. В которые входят:

· Запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах Ashyq, с участием 30 человек;

· Запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров;

· Сокращение числа гостей общепита за одним столом до 4 человек;

· Онлайн-формат обучения школьников до 31 января 2022 года, обучение студентов сузов и вузов всех курсов до 6 февраля 2022 года;

· Перевод в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых;

· На дистанционную работу должны перейти не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;

· Увеличение количества общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.

В завершении совещания вице-премьер поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан, особое внимание уделить контролю за соблюдением принятым Правительством мерам.