Как уберечь ребенка от суицида, рассказали специалисты

Фото: pixabay.com

В прошлом году в Кызылординской области 12 подростков совершили суицид, еще 16 несовершеннолетних пытались покончить жизнь самоубийством. В этом году в регионе два школьника ушли из жизни добровольно. Как уберечь своего ребенка от суицида? Какие изменения в поведении подростка должны настораживать родителей и учителей? На эти и другие вопросы ответила корреспонденту BaigeNews.kz руководитель центра здоровья молодежи Кызылординской области Гульжихан Нысанова.

— Когда был создан центр здоровья молодежи в области?





фото автора

— Наш центр был создан в 2015 году. Сейчас на территории области функционируют и районные отделения нашего учреждения. Также специалисты молодежных центров "Шапағат" и "Үміт" при городских поликлиниках оказывают услуги под нашим руководством. В основном мы работаем с молодежью в возрасте от 10 до 29 лет. Наша задача помочь молодым людям сохранить репродуктивное и психическое здоровье.

У нас трудятся высококвалифицированные специалисты. Это врачи общий практики, врачи-гинекологи, урологи, дерматовенерологи, психологи и валеологи. Самое главное, мы обеспечиваем нашим пациентам полную конфиденциальность, в результате они доверяют нам личные данные. С начала года в наше учреждение за помощью обращались более 13 тысяч молодых людей. Благодаря информационным мероприятиям, население хорошо знает о нашем центре. Налажена работа с межведомственными органами. В ходе работы часто встречаемся с учениками и студентами. По сравнению с прошлыми годами в регионе снизились показатели суицидов и ранней беременности среди несовершеннолетних. Однако эти вопросы не перестают быть актуальными.

— Какие болезни часто встречаются среди молодых людей, на что они жалуются?

— Большинство молодых людей страдают от проблем с пищеварением, болезни почек, цистита, гайморита, анемии, нарушения работы центральной нервной системы, бесплодия. Многие борются с лишнем весом, также у девушек нередко встречаются нарушения менструальных циклов. Наши специалисты помогают им, назначают комплексное лечение. С каждым пациентом работают индивидуально.





фото автора

— Сейчас многих родителей и педагогов беспокоит тема суицида. Как мы можем уберечь ребенка от этого шага? Почему наши дети сводят счеты с жизнью?

— Действительно, на данный момент тема суицида актуальна как никогда. В прошлом году в области были зарегистрированы 12 случаев совершения суицида среди несовершеннолетних детей. В этом году два факта и оба в Шиелийском районе Кызылординской области.

Как специалист хочу сказать, что воспитание детей требует большого внимание. Каждый ребенок нуждается в родительской заботе и в любви. Если рассмотреть каждый факт суицида, то в большинстве случаев дети идут на этот шаг из-за проблем в семье. На детскую психику сильно влияет ссора родителей или их развод. На данный момент взрослые заняты своими делами, их в основном волнует материальные вопросы. Есть такие родители, которые не интересуются личной жизнью своего ребенка.





фото автора

Они не следят за тем, что смотрит их ребенок в социальных сетях. В интернете есть как и полезная информацию, так и негативная. Также многие дети подвергаются буллингу со стороны ровесников. В этом вопросе очень важно вовремя почувствовать тревожный сигнал и обратиться к специалисту. К сожалению, многие дети не доверяют своим родителям, они не хотят делиться с ними своими проблемами. Стараются самостоятельно искать выход из трудной ситуации, если не находят, то идут на этот шаг.

Суицид — это как болезнь, у него тоже бывает признаки. Поэтому важно, чтобы родители вовремя заметили изменения в поведении своего ребенка. Это касается и учителей. Подросток становится молчаливым и замкнутым. Его могут раздражать вопросы родителей, или, наоборот, он может быть чересчур эмоциональным. Такие тревожные сигналы нельзя оставить без внимания. Сейчас мы тесно сотрудничаем со школами и колледжами региона. Иногда бывает, что учителя приводят к нам ребенка. Потом уже с ним работают психологи.

— Какие проводятся мероприятие по профилактике суицида в области?

— Сейчас в нашем центре работают 11 психологов и три валеолога. Они ежемесячно организовывают профилактические мероприятие. Это семинар-тренинги, встреча со школьниками и со студентами. Также специалисты консультируют родителей дети, которых совершили попытку самоубийства. Важно комплексно решить проблему. У нас формируется специальная база с данными проблемных детей. Также в нашем центре круглосуточно работает телефон доверия. Звонить можно с мобильного или стационарного телефона абсолютно бесплатно. Психологи на профессиональном уровне помогут и проконсультируют. Работники нашего центра здоровья молодежи хорошо понимают, какая ответственность на них возлагается. Мы часто организовываем семинары, проводим анкетирование. У наших пациентов есть возможность задать волнующие их вопросы, специалисты готовы ответить. Каждый ребенок должен понимать, что он не один. Есть люди, которые хотят и могут им помочь.





фото автора

— Как влияет ранняя беременность на организм и психику подростка в целом?

- Сейчас мы живем в информационном веке. Одним нажатием кнопки можно получить всю необходимую информацию. К сожалению, некоторые дети не умеют правильно воспринимать их. Ранняя беременность среди несовершеннолетних актуальна, как и суицид. Несмотря на профилактические меры, в первой декаде прошлого года было зарегистрировано 44 случая беременности среди подростков, в этом году за три месяца 60 девочек забеременели.

На личную консультацию к психологу часто приходят девочки-подростки. Специалисты стараются помочь им. Во время семинар-тренингов мы часто затрагиваем вопрос репродуктивного здоровья молодых людей. Врачи-гинекологи проводят лекции на тему женской гигиены, о болезнях, передающихся половым путем и о защите нежелательной беременности.

В нашем центре есть кабинет с симуляционными приборами. То есть работники центра на практике показывают, как правильно нужно пользоваться средствами защиты во время интимной близости. Естественно, ранняя беременность негативно влияет на неокрепший женский организм. В таких случаях обычно рождаются малыши с разными патологиями. Мы призываем подростков не спешить начинать половую жизнь раньше времени.





фото автора