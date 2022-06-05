"Всё работало как швейцарские часы" — наблюдатель из России

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По её словам, председатели комиссии некоторых избирательных участков знают в лицо почти всех своих жителей.

О том, как прошёл референдум на более чем 30 участках Нур-Султана рассказала член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эльмира Хаймурзина, передаёт BaigeNews.kz.

"Как на избирательных участках, так и все члены комиссии разных уровней, в том числе и наши казахстанские коллеги, это было видно на встрече, которая у нас была в Центральной избирательной комиссии Казахстана — очень ответственно подошли к процессу подготовки референдума. Сказались результаты и дистанционного обучения, а также профессионализм и ответственность председателей комиссий, которых мы сегодня видели в деле", — поделилась Эльмира Хаймурзина

По её словам, председатели комиссии некоторых избирательных участков, которые уже работают от пяти до пятнадцати лет в этом статусе, знают в лицо почти всех своих жителей, которые прикреплены к тому или иному участку.

"Я хочу отметить, что участки в Республике Казахстан достаточно большие. Мы всё время сравниваем с нашей практикой. В Казахстане есть участки, за которыми закреплены четыре тысячи и более избирателей. Единственным спорным иногда вопросом было, и мы были свидетелями двух таких случаев — когда участки были разукрупнены и два избирателя — один на одном участке, другой — на другом, были не очень довольны тем, что они были приписаны к этому участку, но из-за укрупнения участка им пришлось передвигаться в другое место. Но я хочу сказать, что ответственно, профессионально и хладнокровно ведут себя члены участковых избирательных комиссий, которые объясняют всё, ведут разъяснительную работу, помогают людям по базе установить участок, к которому они приписаны, подсказывают и, в общем, всё это работает как швейцарские часы, без сбоев", — сказала она.

Что же касается явки, то по словам Хаймурзиной, в тех участках, которых они были, явка активная наблюдается с самого утра.

"Я позволила себе разговаривать не только с членами участковых комиссий, но и с пулом присутствующих на каждом участке, представителями различных объединений, организаций, которые работали в пулах наблюдателями и до сих пор работают на участках. В том числе мы сверяли часы с ними, спрашивали, уточняли. Спрашивали у них какова явка, как обстановка и достаточно единодушное мнение царит — всё проходит в штатном режиме, что явка, во всяком случае, до обеда была высокая. Люди шли с самого утра, это было видно на тех участках, где мы присутствовали", — заключила она.

К слову, как сказала наблюдательница из России, она посетила более тридцати участковых избирательных комиссий в Нур-Султане.

В целом, по оценке наблюдателей, голосование проходит в штатном режиме. Сегодня в Акмолинской области начали свою работу 735 участков для голосования в референдуме. Всего в области насчитывается 553 тысячи человек, которые могут голосовать. Свыше 170 тысяч — в самом Костанае. Наблюдатели отмечают активность на участках и высокий уровень организации референдума.

Сегодня, после окончания голосования состоится заседание Совета координаторов Миссии наблюдателей от СНГ для подготовки итогового документа по результатам наблюдения за республиканским референдумом.

Миссия наблюдателей от СНГ работает в Казахстане с 21 мая, в её составе аккредитованы 144 наблюдателя, представляющие Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан, Республику Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, а также Исполнительный комитет СНГ.

В столичном отеле Hilton Garden Inn работает информационный центр международных наблюдателей. Они ежечасно дают пресс-конференцию и делятся своими мнениями о ходе республиканского референдума.

Ранее иностранные журналисты поделились впечатлениями об атмосфере, царящей на участках для голосования на референдуме.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.