Как референдум отразится на Казахстане, рассказал после голосования Токаев

Фото: пресс-служба Президента РК

После голосования на референдуме Касым-Жомарт Токаев рассказал о работе, которую предстоит провести в стране по тем реформам, которые одобрит народ, передаёт BaigeNews.kz.

"Впереди — очень большая работа, нужно реализовать положения Конституции, за которые мы сегодня голосуем. Внести изменения в законодательство, в частности, которое касается партии, Парламента. Я думаю, что наш Парламент с честью справится с этой работой", — поделился Президент.

Глава государства отметил, что нововведения, за которые голосуют казахстанцы, повлекут за собой большие изменения в общественной жизни страны. Получается, что меняется парадигма взаимоотношений между государством и обществом.

"На первый план выходят права человека, это крайне важно. В Конституции статус омбудсмена по правам человека обретает совершенно новый статус, новое звучание, новый формат. Омбудсмен по правам человека может обращаться в Конституционный суд, а этот орган тоже новый для нас по сути дела", — объяснил Токаев.