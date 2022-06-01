Как референдум изменит полномочия парламента РК, рассказал политолог

Казахстанский политолог Марат Шибутов разъяснил, как после принятия поправок в Конституцию изменится работа парламента, передаёт BaigeNews.kz.
Приводим полный комментарий политолога.
"На референдуме 5 июня вы будете голосовать не только за изменение полномочий президента, но и за изменение полномочий парламента. Мажилис будет формироваться не только по партиям, но и через одномандатные территориальные избирательные округа. То есть будет около 30 округов, от которых будут выбирать по одному депутату напрямую. Депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам, избиратели смогут отозвать, если они не будут выполнять предвыборные обещания. Это называется императивный мандат.
В сенате вместо 15 депутатов, прошедших по президентской квоте, будет всего 10. Из них пятерых президент будет назначать сам. А пятерых назначат по рекомендации Ассамблеи народа Казахстана. Соответственно, квота Ассамблеи, девять депутатов, которая была в мажилисе, теперь исчезает. И теперь мажилис будет состоять из 98 депутатов. 70% из них будут избираться по партийным спискам, по единому округу. И 30% будут избираться по одномандатным округам.
Очень главное, что сенат теперь будет просто одобрять или не одобрять законы. Он не будет их принимать. А он будет просто одобрять, но правда будет вносить также свои поправки в законопроект, который придет к ним из мажилиса.
Также вводится такая вещь, которая в принципе была сделана по опыту пандемии коронавируса. Если требуются чрезвычайные меры и необходимо быстро принять законопроект, то их теперь могут рассматривать сразу на общем заседании палат парламента без каких-либо дополнительных процедур. Также расширяется список должностей, который утверждает парламент.
Это то, что меняется в нашем парламенте, и делает его совсем другим. Он больше будет подчинён избирателям".