Как психологически подготовиться к ЕНТ — интервью с психологом

Фото: inform.kz

И накануне, и после ЕНТ нужно уделять максимальное внимание своему ребёнку.

По всей стране начался главный экзамен всех школьников Казахстана — Единое национальное тестирование. И родители, и сами выпускники испытывают колоссальный стресс, ведь принято считать, что ЕНТ — то самое событие в жизни каждого абитуриента, определяющее его дальнейшую судьбу. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с практикующим психологом Корлан Кульниязовой о том, так ли это, что делать и как себя вести, если ваш ребёнок не набрал нужное количество баллов.

— В процессе "зубрёжки" и в веренице бесконечных факультативов и курсов ученики и их родители забывают о другой важной составляющей успешной сдачи ЕНТ — психологической подготовке. Расскажите, как подготовиться к этому экзамену психологически?

— Верно, психологическая подготовка — очень важный момент, который нужно учесть, помимо знаний ребёнка. Родители и дети прикладывают максимум усилий, чтобы ребёнок хорошо сдал ЕНТ, это и дополнительные занятия, и лучшие педагоги, но часто упускают очень важный момент — психологическую подготовку, причём как своих детей, так и свою же, потому что ЕНТ — это экзамен для всей семьи. На ученика идёт нагрузка с двух сторон — и дома, и в школе, так как школа волнуется за свой рейтинг и статус. Поэтому родители должны поговорить с ребёнком и сказать, что они всецело поддерживают его, любят и будут любить вне зависимости от результата тестирования. И если результат будет хуже, чем он хочет или они ожидают, то они не перестанут его любить. Если результат будет несправедливым, то можно подать на апелляцию.

Родителям нужно сесть вместе со школьником и обговорить, что произойдёт плохого, если он сдаст не на ожидаемый балл или на очень низкий. Зачастую школьники даже боятся представлять такой сценарий, но когда он будет обговорён с родителями, то школьник поймёт, что в принципе большой угрозы в этом нет, и напряжение будет ослаблено. Родителям нужно показать своему ребёнку, что для них важен он сам, а не результат тестирования. Это кардинально снимет напряжение с ребёнка, и эта мысль уже не будет его тревожить.

— Что нужно делать, чтобы снять волнение и тревожность в день ЕНТ? Дайте несколько рекомендаций или практик для самих абитуриентов.

— В первую очередь я бы порекомендовала дыхательную практику. Есть множество разных вариантов, один из них — сесть прямо, сделать глубокий вдох носом, задержать дыхание на три секунды и выдохнуть через рот. Если повторить это три-пять раз, то вы сможете успокоиться, и уже будет лучше.

Не нужно начинать сразу с решения сложных задач, а лучше начать с самых лёгких. Когда ученик начинает с лёгких вопросов, то у него появляется больше уверенности в своих знаниях и в том, что он справится с тестированием.

Если сделать всё это, то это станет сильным подспорьем для школьника и поможет ему грамотно использовать данное на тестирование время.

Если во время самого ЕНТ что-то пойдёт не так, вам покажется, что сформулирован вопрос как-то иначе и в целом вы эти вопросы встречаете впервые и не знаете ответов на них, это нормально. Чтобы не было паники, сделайте дыхательную практику и скажите себе "Я всё знаю, у меня всё получится".

— Как вы относитесь к такого рода манипуляции и мотивации со стороны родителей, когда они используют угрозы или обещают подарки за высокий результат?

— Категорически запрещена со стороны родителей демотивация из разряда "если не наберёшь высокий балл, то можешь домой не возвращаться", "ты меня разочаруешь" или "я и не надеюсь, что ты сдашь хорошо". Это то, что ни в коем случае нельзя говорить детям.

То же самое касается и подарков, когда обещают подарить что-то за высокий результат. Потому что во время экзамена школьник и так испытывает стресс от того, что не может ответить на тот или иной вопрос, ему кажется, что он ничего не знает и ЕНТ он не сдаст, так ещё и "фоном" звучат слова родителей о том, что он останется без подарка либо в очередной раз разочарует их.

— Очень популярно среди родителей сравнение своего ребёнка с другими. Отсюда даже пошла шутка "жұрттың баласы". С точки зрения психологии это правильная стимуляция?



— Это то, что я тоже не рекомендую делать родителям не только в преддверии ЕНТ, а вообще никогда. Сравнивая его с кем-то, вы никогда не поднимите самооценку вашего ребёнка, не замотивируете его, а, наоборот, это будет действовать как демотивация. В нём проснётся агрессия и повезёт, если эта агрессия сублимируется в желание сдать экзамен на "отлично" вопреки словам родителей, но тем не менее так делать не стоит.

Ещё очень популярной является такая модель воспитания, когда, постоянно критикуя и обесценивая результаты своего ребёнка, ты будишь в нём желание действовать "от противного" и достигать целей назло им. И многие родители перед ЕНТ берут этот метод на вооружение.



Это очень глубокая психотравма для ребёнка. То есть, таким образом, родители сознательно травмируют своих детей. Эти дети всю жизнь доказывают своим родителям, что они способны на большее и всегда недовольны тем, что они имеют. У них, как правило, занижена самооценка, нет ценности самих себя и вся жизнь ориентирована на то, чтобы доказать маме или папе, что они хорошие мальчик или девочка. И даже если они успешны, вряд ли они счастливы.

Чаще всего родители выбирают такую модель воспитания, потому что их самих воспитывали подобным образом. Но сейчас время изменилось, те инструменты, которые работали раньше, тот же метод кнута и пряника, сейчас не работают. Сейчас всё очень тонко и глубоко, и то, что раньше детей мотивировало, сейчас может нанести большую психологическую травму, которая может привести даже к суициду. А в такой стрессовый период, как ЕНТ, и подавно нужно забыть об устаревших инструментах воспитания.

— А как вы относитесь к такой расхожей теории, что чем больше ты боишься чего либо, тем выше вероятность того, что этот страх сбудется? В данном случае, низкий балл на ЕНТ. Насколько важен положительный настрой?

— Действительно, есть такая закономерность — чего мы боимся, то и притягиваем к себе. Поэтому опять-таки очень важно родителям и детям направлять своё внимание на положительные моменты, которые дадут школьнику ресурс. Нужно постоянно направлять внимание ребёнка на успех. Напоминайте ему о его успехах, моментах, когда ему везло. Это даст ему силу, энергию и поддержку. Уверенность в успехе — это 50% успеха.

— Представим самый негативный сценарий: школьник не набрал нужный балл, что делать в этой ситуации? Как вести себя родителям?

— И накануне, и после ЕНТ нужно уделять максимальное внимание своему ребёнку. Если родители видят, что их ребёнок нервничает, либо он вялый, много спит, плохой аппетит и нет настроения, то я убедительно прошу не обходить это стороной. Это может привести к депрессии и сложным её формам. Поэтому нужно привести его на приём к психологу или неврологу. Как минимум, нужно поговорить с ним. Нужно сказать ему, что да, это произошло, так бывает во взрослой жизни. Не всё, что мы задумываем, получается так как мы хотим. Можно привести в пример свой опыт, когда, к примеру, вы хотели устроиться на ту или иную работу, но у вас не получилось. Убедите его в том, что это не конец света, а лишь очередной опыт и этап в его жизни и оттого, что он будет страдать и переживать ничего не изменится. Если не можешь изменить ситуацию, нужно поменять отношение к ней.

Если же школьник остался с этим один на один, то для него рекомендация следующая — трансформировать это ситуацию из негатива в позитив. Нужно ситуацию принять, не обвиняя никого — ни учителя, ни контролирующих людей, ни отсутствие интернета. Второе — нужно сказать себе: "Я себя за это прощаю". То есть не тащить это чувство вины на себе, а взять ответственность в свои руки и простить себя за то, что это произошло. Нужно принять это как и жизненный опыт и думать, что делать дальше — идти в колледж, работать и так далее.

— В вашей личной профессиональной практике были ли подростки, которые приходили к вам с этой проблемой? Хотя, наверняка, сами они не приходят. Приводили ли родители своих детей?

— Были и те, кто сами приходили. Я участвую в проекте Tanym project, где за 1000 тенге можно получить профессиональную консультацию психолога, и я вам скажу, что обращаются и школьники, и двадцатилетние люди. Если несовершеннолетние, то мы просим разрешения родителей. И родители сами тоже приводили, я работала с девочкой, у которой были проблемы и с ЕНТ, и с вузом. Но мы всё проработали буквально за две консультации, она пересдала ЕНТ и всё у неё замечательно. Поэтому не игнорируйте психологов, сейчас другое время. Завершить хотелось бы рекомендацией родителям — будьте внимательны к своим детям в этот важный для них период и дайте им понять, что для вас важны они сами, а не их баллы на ЕНТ.