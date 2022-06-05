"Прогресс без этого невозможен". Астанчане рассказали, почему пришли на референдум

Фото: Шакиров Газиз

В Казахстане проводится референдум по внесению изменений в Конституцию. Всего в республике 10 012 участков для голосования, из них в Нур-Султане — 348 (248 участков открытые, 35 — закрытые, ещё 65 расположены в дипломатических представительствах и посольствах).







Корреспондент BaigeNews.kz посетил несколько участков, чтобы показать и рассказать, как проходит референдум в столице.





Председатель комиссии участка №321 Зауреш Адильбекова рассказала, что на всех участках работают по 11 человек, а также волонтёры.

"Пока даже визуально не могу сказать, сколько людей пришло на референдум по нашему участку. Эти данные мы сообщим после 20:00. Я слежу за организацией всего процесса здесь. Члены комиссии принадлежат к разным организациям — как к партиям, так и общественным объединениям", — сообщила она.

"Мы помогаем людям, координируем их, даём советы. Но люди хорошо информированы, они почти не задают никаких вопросов, потому что через СМИ получили все инструкции заранее. В целом все проходит без заминок", — рассказал он.

Волонтёр Ахмед сам вызвался помогать в организации референдума.

"В этом году я пришёл осознанно, мы здесь всей семьей. Я за Новый Казахстан и считаю, что каждый гражданин должен голосовать. Прогресс без этого невозможен", — поделился своим мнением Асанов.

"Дети мои ходят голосовать, внуки тоже будут ходить голосовать. В целом нам интересны предлагаемые изменения, но самое главное — референдум, который на моей памяти проходит впервые в нашей стране", — добавила она.

"Мы живем здесь ещё со времён, когда город был Целиноградом. Мы решили поддержать идею референдума и других призываем делать тоже самое. Неважно, за что вы проголосуете, — главное сделать это", — рассказала она.



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