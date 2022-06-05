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"Прогресс без этого невозможен". Астанчане рассказали, почему пришли на референдум | BaigeNews.kz вчера, 15:52
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Фото: Шакиров Газиз

"Прогресс без этого невозможен". Астанчане рассказали, почему пришли на референдум

В Казахстане проводится референдум по внесению изменений в Конституцию. Всего в республике 10 012 участков для голосования, из них в Нур-Султане — 348 (248 участков открытые, 35 — закрытые, ещё 65 расположены в дипломатических представительствах и посольствах).


Корреспондент BaigeNews.kz посетил несколько участков, чтобы показать и рассказать, как проходит референдум в столице.


Председатель комиссии участка №321 Зауреш Адильбекова рассказала, что на всех участках работают по 11 человек, а также волонтёры.

"Пока даже визуально не могу сказать, сколько людей пришло на референдум по нашему участку. Эти данные мы сообщим после 20:00. Я слежу за организацией всего процесса здесь. Члены комиссии принадлежат к разным организациям — как к партиям, так и общественным объединениям", — сообщила она.

Шакиров Газиз

Волонтёр Ахмед сам вызвался помогать в организации референдума.

"Мы помогаем людям, координируем их, даём советы. Но люди хорошо информированы, они почти не задают никаких вопросов, потому что через СМИ получили все инструкции заранее. В целом все проходит без заминок", — рассказал он.

Астанчанин Нурлан Асанов как избиратель приходит практически на все выборы и голосования. Он считает, что это его долг как гражданина Казахстана.
"В этом году я пришёл осознанно, мы здесь всей семьей. Я за Новый Казахстан и считаю, что каждый гражданин должен голосовать. Прогресс без этого невозможен", — поделился своим мнением Асанов.



В концертном зале "Астана" сразу два избирательных участка — 138-й и 139-й. Приветливые волонтёры встречают пришедших на голосование улыбками и помогают найти свой участок.



Коренная жительница столицы Ольга Евлоева рассказывает, что в их семье уже несколько поколений подряд все участвуют в голосованиях.
"Дети мои ходят голосовать, внуки тоже будут ходить голосовать. В целом нам интересны предлагаемые изменения, но самое главное — референдум, который на моей памяти проходит впервые в нашей стране", — добавила она.


Во Дворце школьников имени Утемисова находится участок №137. Там царит атмосфера праздника, участники референдума фотографируются на фоне государственных символов и делятся друг с другом положительными эмоциями.



Местная жительница Раиса считает, что только от казахстанцев зависит, будет ли их страна процветать. Поэтому игнорировать референдум нельзя.
"Мы живем здесь ещё со времён, когда город был Целиноградом. Мы решили поддержать идею референдума и других призываем делать тоже самое. Неважно, за что вы проголосуете, — главное сделать это", — рассказала она.


Как проходит голосование на левобережье Нур-Султана

В Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева расположен участок №144. Волонтёры рассказали, что сюда приходят очень много людей — как молодёжь, так и пенсионеры.



Ертай Нургалиев считает, что самое главное — это мир в стране. И поэтому полностью поддерживает всенародный референдум.

"Главное, чтобы наш народ жил мирно и в довольствии, имел равные права и возможности. Пусть мы и пенсионеры, но думаем о будущем наших внуков, хотим им только счастья. Поэтому ряд изменений в Конституцию считаю правильным", — сказал он.


Фото: BaigeNews.kz
#референдум #поправки в Конституцию #Конституция
вчера, 15:52
544
Артём Волков Журналист

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