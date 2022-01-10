Как проходили переговоры с митингующими в Мангистау, рассказал госсекретарь

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Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин рассказал о текущей обстановке в стране, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"С 4 по 8 января я находился в Мангистау, участвовал в координации работы регионального штаба по стабилизации ситуации. Как вы знаете, в этом регионе в первые дни января начались протестные акции, они были достаточно масштабные, мирные. Митинги проходили в Жанаозене, Актау и ряде других населенных пунктов. По поручению Президента была создана правительственная комиссия", - сообщил Карин.

Он отметил, что для урегулирования данной ситуации комиссия выехала в Актау, встречалась с общественниками, с митингующими и на основе данных переговоры, консультации, встреч было предложено несколько решений.

"Это касалось цены на газ, эти решения были достаточно положительно встречены, но работа штаба в Мангистау не останавливалась. Наша задача была не допустить дальнейшей эскалации в этом регионе", - отметил спикер.

По его словам каждое действие террористов во всех городах Казахстана было тщательно спланировано. Карин заверил, что когда работа по стабилизации ситуации завершится, будет проведена работа по расследованию всех причин и обстоятельств.